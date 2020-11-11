Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'dan, Alanyaspor karşılamasından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Karadeniz ekibinin internet sitesinden açıklama yapan Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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