Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Parmak: "Dayanamadık, çok basit bir gol yedik"
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Abdülkadir Parmak: "Dayanamadık, çok basit bir gol yedik"

27 dakika önce

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Parmak, istedikleri oyunu ortaya koyduklarını belirterek, çok basit bir gol yediklerini söyledi.

Abdülkadir Parmak:

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Parmak, istedikleri oyunu ortaya koyduklarını belirterek, çok basit bir gol yediklerini söyledi.


UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkadir Parmak, ikinci yarıda Sosa'nın oyunu girmesiyle rahatladıklarını kaydederek, "Gol yiyene kadar kötü oynadık. Golden sonra gayet iyi oynadığımız düşünüyorum. Golü bulduk, istediğimiz oyunu ortaya koyduk. İkinci yarıda Sosa'nın girmesi bizi rahatlattı. Tecrübesini ortaya koydu, iyi bir zamanda ikinci golü bulduk. Ama dayanamadık çok basit bir gol yedik. Keşke kazanabilseydik daha mutlu olurduk" dedi.


"Bu futbolu oynarsak, yediğimiz golleri biraz daha azaltırsak zaten çıkacağımızı düşünüyorum" diyen Parmak, "Bizim hedefimiz gruptan çıkmak. Bu futbolu oynarsak yediğimiz golleri biraz daha azaltırsak zaten çıkacağımızı düşünüyorum. Avrupa ve lig biraz zor oluyor ama üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Lige istediğimiz gibi başlangıç yapamamıştık. Ama Beşiktaş maçı ile kendimize geldik. Takım içinde daha iyi şeyler oluyor. Takım oluyoruz, yeni gelenler alışıyor. İnşallah Rize maçını da kazanıp bir seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:47 Kaynak: İHA
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