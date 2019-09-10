Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluk neden olmasın"

Abdülkadir Parmak, Trabzonspor dergisindeki röportajında, takıma detaylı bir şekilde bakıldığında herkesin iş ahlakının üst düzeyde olduğunu aktardı.



Oyuncuların birbirini desteklediğini ve daha iyi olmak için uğraş verdiğini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Hatta takıma geldiğimde oyuncuların kariyerlerine de bakıp egolu olabileceklerini düşünmüştüm ama hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Geçen sezon başarımızın anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor." yorumunu yaptı.



Abdülkadir Parmak, kamp sonrasında yoğun bir maç programlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi bir noktaya çıktık. İyi bir takımız. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde işler yolunda gidiyor. Lige Kasımpaşa beraberliği ile başlasak da sonrasında toparladık. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen sezon ortaya koydukları performans sonrasında bu yıl beklentilerin arttığına değinen Abdulkadir Parmak, "Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa'da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu." şeklinde görüş belirtti.



"Trabzonspor'dan çabuk ayrılmam"



Futbolda en büyük hedefinin Trabzonspor'da oynamak olduğunu ve bu hedefine de ulaştığını belirten orta alan oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi bu forma altında büyük başarılar yaşamak istiyorum. Bu başarıları elde ettikten sonra da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum elbette. Zaten bu formaya geç kavuştum, çabuk ayrılamam."



