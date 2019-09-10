Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluk neden olmasın"
Son Dakika Spor Haber

Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluk neden olmasın"

1 saat önce

Abdülkadir Parmak, Trabzonspor dergisindeki röportajında, takıma detaylı bir şekilde bakıldığında herkesin iş ahlakının üst düzeyde olduğunu aktardı.

Abdülkadir Parmak:

Abdülkadir Parmak, Trabzonspor dergisindeki röportajında, takıma detaylı bir şekilde bakıldığında herkesin iş ahlakının üst düzeyde olduğunu aktardı.


Oyuncuların birbirini desteklediğini ve daha iyi olmak için uğraş verdiğini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Hatta takıma geldiğimde oyuncuların kariyerlerine de bakıp egolu olabileceklerini düşünmüştüm ama hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Geçen sezon başarımızın anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor." yorumunu yaptı.


Abdülkadir Parmak, kamp sonrasında yoğun bir maç programlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi bir noktaya çıktık. İyi bir takımız. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde işler yolunda gidiyor. Lige Kasımpaşa beraberliği ile başlasak da sonrasında toparladık. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder." değerlendirmesinde bulundu.


Geçen sezon ortaya koydukları performans sonrasında bu yıl beklentilerin arttığına değinen Abdulkadir Parmak, "Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa'da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu." şeklinde görüş belirtti.


"Trabzonspor'dan çabuk ayrılmam"


Futbolda en büyük hedefinin Trabzonspor'da oynamak olduğunu ve bu hedefine de ulaştığını belirten orta alan oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Şimdi bu forma altında büyük başarılar yaşamak istiyorum. Bu başarıları elde ettikten sonra da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum elbette. Zaten bu formaya geç kavuştum, çabuk ayrılamam."


Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Mor, Türk güzelin peşine düştü! Mesajları ifşa oldu
ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Süper Lig'in en çok kazananı Falcao oldu! Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone cezalı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:47:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluk neden olmasın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]