Son Dakika Haberleri: Abdulkadir Parmak'tan John Obi transferine ilginç yaklaşım
Son Dakika Spor Haber

Abdulkadir Parmak'tan John Obi transferine ilginç yaklaşım

52 dakika önce

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Obi, transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Onazi'ye ilginç göndermede bulundu.

Abdulkadir Parmak'tan John Obi transferine ilginç yaklaşım, System.String[]
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Obi, transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Onazi'ye ilginç göndermede bulundu.

Abdulkadir Parmak'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo-mavili taraftarların büyük ilgisini çekti. Rekabete hazır olduğunu belirten başarılı oyuncu, John Obi'nin transferinde önemli rol oynayan Onazi'ye göndermede bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi Onazi" diyerek esprili bir yorum yaptı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
sosyal medya, trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ezhel gözaltına mı alındı? Avukatından ilk açıklama geldi Oyuncu Miray Daner'in süper minili paylaşımına beğeni yağdı Özcan Deniz'den boşanan Feyza Aktan'ın ilk işi bakın ne oldu! Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdulkadir Parmak'tan John Obi transferine ilginç yaklaşım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]