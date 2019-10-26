Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Parmak'tan kötü haber! Son durumu...
Son Dakika Spor Abdülkadir Parmak'tan kötü haber! Son durumu...

Abdülkadir Parmak'tan kötü haber! Son durumu...

54 dakika önce

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır...

Abdülkadir Parmak'tan kötü haber! Son durumu..., System.String[]

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Hakan Ayaz, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:59 
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