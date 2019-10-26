Abdülkadir Parmak'tan kötü haber! Son durumu...
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Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır...
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:59
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