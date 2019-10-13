Son Dakika Haberleri: Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı
Son Dakika Spor Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı

Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubu’nda yarın Fransa ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı takımda, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca’nın aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Efecan’ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir’in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcunun bugün Fransa’ya gidecek kafileye dahil edilmediği belirtildi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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