Abdülkadir Parmak yönetimden Aleves'in teklifinin kabul edilmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdülkadir Parmak yönetimden Aleves'in teklifinin kabul edilmesini istedi - Son Dakika Spor

Abdülkadir Parmak yönetimden Aleves'in teklifinin kabul edilmesini istedi

6 saat önce

Badou Ndiaye'nin gelmesinden sonra forma şansını kaybeden Parmak'ın, Alaves'den gelen teklifin kabul edilmesi için bizzat yönetime ricacı olduğu bildirildi.

Abdülkadir Parmak yönetimden Aleves'in teklifinin kabul edilmesini istedi, System.String[]

Badou Ndiaye'nin gelmesinden sonra forma şansını kaybeden Parmak'ın, Alaves'den gelen teklifin kabul edilmesi için bizzat yönetime ricacı olduğu bildirildi.


Parmak'ın, Euro 2020'de Milli Takım kadrosunda yer almak istediğini ama sürekli oynayamazsa Şenol Güneş'in kendisini milli takıma almayacağına inandığını söyleyen Parmak, "isterseniz kiralık gönderin. İsterseniz bonservisimle. Ancak önümüzdeki 6 ay sürekli oynayacağım bir takıma gideyim" dediği bildirildi. (Karadeniz Gazete)


Badou Ndiaye, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:32 
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