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Abdülkadir Parmak yönetimden Aleves'in teklifinin kabul edilmesini istedi
6 saat önce
Badou Ndiaye'nin gelmesinden sonra forma şansını kaybeden Parmak'ın, Alaves'den gelen teklifin kabul edilmesi için bizzat yönetime ricacı olduğu bildirildi.
Badou Ndiaye'nin gelmesinden sonra forma şansını kaybeden Parmak'ın, Alaves'den gelen teklifin kabul edilmesi için bizzat yönetime ricacı olduğu bildirildi.
Parmak'ın, Euro 2020'de Milli Takım kadrosunda yer almak istediğini ama sürekli oynayamazsa Şenol Güneş'in kendisini milli takıma almayacağına inandığını söyleyen Parmak, "isterseniz kiralık gönderin. İsterseniz bonservisimle. Ancak önümüzdeki 6 ay sürekli oynayacağım bir takıma gideyim" dediği bildirildi. (Karadeniz Gazete)
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:32
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