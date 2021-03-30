Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız - Son Dakika

Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız

30.03.2021 10:27
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız, System.String[]

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kokain çektiği video ile gündem olan Kürşat Ayvatoğlu olayından son derece rahatsız olduğunu ifade ederek "AK Parti elbette ki bundan dersler çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri olay olan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sigara içilmesinden bile rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Selvi, "En çok Erdoğan'ı rahatsız ettiğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"AK Parti elbette ki bundan dersler çıkaracak. Elbette ki Yasinler, Hamzalar dururken bu şahsın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar ulaşıp orada işe girip nasıl çalıştığını tespit edecek.

Biz yeni Ömerler'i ararken, Kürşat Ayvatoğlu'nu nereden bulduk, diye özeleştiri yapacak.

Ama Erdoğan'ın da, AK Parti'nin peygamber ahlakı ile ahlaklanan yeni Ömerler'iarama çabası bitmeyecek."

Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız - Son Dakika


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