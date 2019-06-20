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Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar

44 dakika önce

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile ilgili dile getirilen iddialarla ilgili açıklama yayımladı.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar, System.String[]
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile ilgili dile getirilen iddialarla ilgili açıklama yayımladı.
Sarıfakı, yazılı açıklamasında, çeşitli basın kuruluşlarında Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin haberlerin yer aldığını hatırlattı.
Söz konusu hastanenin Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından geçici kabulü yapılarak, 14 Mayıs 2018 tarihinde yapım işlerinin geçici kabul tutanağı gerekli iş ve işlemlerde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiğini ifade edenh Sarıfakı, şöyle devam etti:
"Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından tespit edilen eksiklikler 12 Aralık 12.2018 tarihinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne bildirilmiş olup, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bu eksiklikleri 26 Aralık 2018 tarihinde yüklenici firmaya bildirmiştir. Hastanenin kesin kabulü yapılmamış olup, jesin kabul Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Hastanede 22 uzman doktor ve 40 yardımcı sağlık personeli aktif olarak görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı temmuz ayı içerisinde yardımcı sağlık personeli alımı planlamaktadır. Yaklaşık 315 yardımcı sağlık personeli dışında en az 20 pratisyen ve 30 uzman doktor ataması yapılması durumunda hastanemiz tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesiyle ilgili olarak ayrıca zemin etüdü yapılmadan ihaleye çıkılması mümkün değildir. Proje ihalesi, inşaat yapım ihalesi, dolayısı ile zemin etüdü Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:07 Kaynak: AA
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