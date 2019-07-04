Abdülkerim Bardakcı 2 yıl daha Konyaspor'da
58 dakika önce
Konyaspor, oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Konyaspor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:20 Kaynak: İHA
, oyuncusu Abdülkerim Bardakcı
'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yeniden anlaşma sağlanarak 2 yıl daha uzatıldığını bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen törende sözleşmesini uzatan oyuncu geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak gittiği Denizlispor
'da tamamladı. 9 yıl aradan sonra Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan kadroda yer alarak istikrarlı performansıyla dikkat çeken defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı 32 maçta forma giyerek 2 de gol kaydetti.
(İHA)
Medipol Başakşehir'den Samuel Eto'o bombası!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama
Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi