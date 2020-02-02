Abdülkerim Çevik için anma programı - Son Dakika

Abdülkerim Çevik için anma programı
6 saat önce
Bitlis'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik için Arnavutköy Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Bitlis'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik için Arnavutköy Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.
Sabah namazının ardından yapılan programda, Çevik için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.
Duaların ardından çorba ikram edildi.
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