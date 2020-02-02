Abdülkerim Çevik için anma programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdülkerim Çevik için anma programı - Son Dakika

Abdülkerim Çevik için anma programı

6 saat önce

Bitlis'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik için Arnavutköy Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Abdülkerim Çevik için anma programı, System.String[]

Bitlis'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik için Arnavutköy Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Sabah namazının ardından yapılan programda, Çevik için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Duaların ardından çorba ikram edildi.

Abdülkerim Çevik, Arnavutköy, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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