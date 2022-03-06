Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki

06.03.2022 17:21

Son dakika gündem haberi: Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat, hakem kararlarına tepki göstererek, "Boluspor, hiçbir şekilde mücadelesinden ödün vermeyecektir.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat, hakem kararlarına tepki göstererek, "Boluspor, hiçbir şekilde mücadelesinden ödün vermeyecektir. Her seferinde daha hırsla, daha azimle hak ettiği yerlere gelecektir." dedi.

Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Abat, maçın hakemi Mert Güzenge'nin yönetimini eleştirdi.

Hakem hatalarının sadece bu hafta olmadığını, hep sustuklarını ifade eden Abat, "Geçen haftaki maçta da bariz penaltımız verilmedi. Bir önceki maçta golümüz iptal oldu. Alakası olmayan pozisyonda penaltımız verilmedi. Bugün de hakem, futbolculardan gelen bilgilere göre söylüyorum, biz gol atınca 'Niye seviniyorsunuz, adamlar küme düşüyor.' demiş. Böyle saçma saçma şeyler söyleyen bir hakemle karşı karşıya kaldık. Hiç olmaması gereken kırmızı kart. Hakem tamamen kontrolü kaybetti." diye konuştu.

Sıkıntılı bir sürecin olduğunu vurgulayan Abat, "Boluspor asla sahipsiz değildir. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. O kadar borcun içinde takımı bir yere getirmeye çalışıyoruz ama bu yenilen hak, herkesin çoluğu çocuğu var. Benim bu konuda yaptığım emekler, yönetici arkadaşların, teknik heyetin, futbolcularımızın sahada verdiği mücadele, eğer federasyon anlamında birtakım sıkıntılara sebep oluyorsa, Boluspor'un hedef anlamında önünü kesmeye çalışıyorlarsa, hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Abat, yönetimle, protokolle, taraftarla ikili diyaloglara girecek tecrübesiz kişilerin Boluspor'un maçlarına verilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Bu ligde mücadele etmek zor. Bir şekilde sponsoru, maddi anlamda bu işleri çözmüş kulüplerle mücadele etmek bizim gibi şehir takımları için çok zor. Ama sahada da hakkımızı bu şekilde gasbeden, kasıtlı olarak buraya gelen arkadaşları, bir şekilde hakemleri Allah'a havale ediyorum. Boluspor, hiçbir şekilde mücadelesinden ödün vermeyecektir. Her seferinde daha hırsla, daha azimle hak ettiği yerlere gelecektir."

Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki
Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki
Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki
Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki
Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki

YORUMLAR
500
Boluspor-Bursaspor maçının ardından Boluspor-Bursaspor maçının ardından Boluspor Bursaspor maçının ardından Boluspor Bursaspor maçının ardından

Abdullah Abat, Bursaspor, Boluspor, Helal, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Bakan Soylu'dan "ayçiçek yağları" hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
17:59 Dev derbiye dakikalar kaldı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 19:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Boluspor Kulübü Başkanı Abat'tan hakem kararlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement