Abdullah Avcı: "12 maç 8 galibiyet, bu çok değerli" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "12 maç 8 galibiyet, bu çok değerli"

23.01.2021 19:17
Abdullah Avcı:

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "12 maç 8 galibiyet, bu çok değerli" dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "12 maç 8 galibiyet, bu çok değerli" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Avcı, "Geldiğimizden itibaren takım savunması sonrasında diğer organizasyonlar, oyunun her yönünü oynama, bir takım olma ve beraber hareket etme hem sahanın içinde hem sahanın dışında bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili hem çalışma yaparken Trabzonspor forması, arması her zaman yukarıya oynar ve kazanmak zorundayız. Buradan biraz evvel de söylediğim gibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gelişirken hem de maç kazanıyoruz. 12 maç 8 galibiyet, bu çok değerli. Her kazandıktan sonra özgüvenimiz beraber paylaşımımız ve beraber oynama isteğimiz gelişiyor. Bugün kaleci Uğurcan bize son derece güven veriyor. Parmak 3 gündür sakattı. Bugün geldi 'Oynamak istiyorum' dedi. Harika bir oyun sergiledi. Berat ilk kez oynadı iyi oynadı. Savunma bloğu çok iyi oynadı.cSerkan iki golün başlangıcında var. Ön tarafımız aynı şekilde bu güzel yeterli mi? Değil. Oyun olarak da daha üstüne koymamız lazım oyuncu olarak da. Oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Mevcut oyuncu grubundan son derece memnunum. Biraz evvel dediğim gibi Ekuban'dı Tony'di Djaniny'di. Dışardaki kulübedeki oyun çok iyi. Trabzon şehrinin bizi sevdiğini hissettirmesi çok iyi. Hem şehrin hem de taraftarın bize verdiği enerji, bunu hissedebiliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz, onlara armağan olsun. İlk yarı bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizin de yaşadığı sağlık durumunda futbol bu şekilde insanları ayakta tutuyor. ve günleri karıştırdık. Çarşamba oynuyoruz, Pazar sanıyoruz. Bugün döndük burada oynadık. Hafta içi bir daha oynayacağız, hafta sonu bir daha oynayacağız. Bazen eleştirirlerken veya bizler verdiğimiz mesajlarda sandığın içerisinde, hakemler, bizler, oyuncular, medyası lütfen bu oyunu hırpalamadan ortaya koymamız gerekiyor ki insanlar evlerinde dururken, bu oyunu seyrediyorlar. Haftaya devam ediyor. Üç gün sonra bir kupa finali var ona hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum teker teker. Kazanma alışkanlığına devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'daki transfer politikasının nasıl olacağı sorusunu cevaplayan Avcı, "Oyun felsefelerine uygun oyuncu profilleri ve bunu üzerinden tespitler, artı Trabzonspor takımı her zaman hedefe oynar. Kendi öz kaynağından verimli topraklarından da oyuncu kullanacak. Net oyuncularla da rekabet ortamını sağlaması gerekiyor. Bazı ortamlarda hiç alternatiflerim yok. Bugün Ömür'e de geçmiş olsun diliyorum. Ömür hem Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından bir tanesi hem de Trabzonspor için. Tek alternatifsiz oyuncum onu da kaybettim şu an itibariyle, sezonu kapattı. Her mevkiiye Trabzonspor'a uygun, Trabzonspor'un bütçesine uygun, Trabzonspor'un bütçesini de düşünerek hareket edeceğimiz ama kalitemizi arttırdığımız ve sayısının fazla olduğu oyuncu grubuna da ihtiyacımız var" diye konuştu.

(Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı: '12 maç 8 galibiyet, bu çok değerli' - Son Dakika


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