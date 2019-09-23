Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı: 5 puan yakışmıyor ama bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz
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Abdullah Avcı: 5 puan yakışmıyor ama bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz

6 dakika önce

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle: "İlk yarıda rakip bizi ikinci bölgede bekledi.

Abdullah Avcı: 5 puan yakışmıyor ama bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz, System.String[]

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:


"İlk yarıda rakip bizi ikinci bölgede bekledi. 3. bölge özellikle ligimizin oyuncu kalitesi en yüksek takımına karşı üretmekte sıkıntı yaşadık. Rakibi bekleyen, oyunu hızlandırabilsek pozisyton zenginliği olabilirdi. Rakipo de pozisyona giremedi ilk yarıda. Atiba ve Burak ilk kez oynadı. Necip de ilk maçıydı. Gökhan stoper oynadı. İkinciş yarıda bu tip takıma karşı fizik kaliten düşüyor. Basit bir top kaybından gol yedik.


Oyunun boyu uzadı sonrasında. Bu anlamda sıkıntı oldu. Rakip öçok net gelmedi ama atabilirdi. Son bölümde de belki kazanabilirdik. Ben oyuna inanıyorum. Oyun planlarında kazanmak vardı. Maç gelgitler oldu. 5. hafta bitti yolumuza devam ediyoruz.


Beşiktaş taraftarının beklentisi yüksek. Her zaman takımına destek olmuştur olamya devam etsin. Bu süreç kolay değil. 5 puan yakışmıyor ama bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz. Bugün ligin en tepesinde Alanyaspor var, ligin dominant takımının 10 puanı var. Bunlar da bir gerçek. Buradaki beklentileri de biliyoruz. Taraftar her şartta takımına sahip çıkmıştır buna devam etsin.

Abdullah Avcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:20 
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