Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, 5 Yıl Daha Medipol Başakşehir'de

Abdullah Avcı, 5 Yıl Daha Medipol Başakşehir'de

1 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 5 yıl uzatılacak.

Abdullah Avcı, 5 Yıl Daha Medipol Başakşehir'de, System.String[]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 5 yıl uzatılacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı için yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Kulüp açıklamasında sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi.

Ağustos 2006'da dönemin 1. Lig'inde, eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da göreve getirilen Abdullah Avcı, ilk sezonunda turuncu-lacivertli takımı Süper Lig'e çıkardı. 2011'de A Milli Takım'ın başına getirilen Abdullah Avcı, 2014'te yenilenen yapısıyla İstanbul Başakşehir'in başına geçti.

Medipol Başakşehir'in başında iki dönem görev yapan Avcı, toplam 416 resmi maçta sahaya çıktı. Avcı'nın öğrencileri bu süreçte 190 galibiyet, 116 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı yönetimindeki turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda 2 kez final oynadı, Süper Lig'de son 4 sezonda ilk 4 içinde yer aldı. İstanbul temsilcisi, bu sezonun ilk yarısını ise en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Futbol, İstanbul, Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile Sözleşmesini Uzatıyor

Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu Galatasaray'ın Yeni Transferleri Takımla Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:28:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, 5 Yıl Daha Medipol Başakşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]