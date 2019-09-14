Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı: "95 dakika eşit oynamadık"
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Abdullah Avcı: "95 dakika eşit oynamadık"

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, buldukları fırsatları değerlendiremediklerini ifade ederek, "Kazanmak için son hafta oyun kalitesini buraya da yansıtmak istiyorduk. Ancak bir penaltı, kırmızı kart, 95 dakika eşit oynayamadık.

Abdullah Avcı:

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, buldukları fırsatları değerlendiremediklerini ifade ederek, "Kazanmak için son hafta oyun kalitesini buraya da yansıtmak istiyorduk. Ancak bir penaltı, kırmızı kart, 95 dakika eşit oynayamadık.


İkinci yarı tam oyun elimize almaya çalışırken 2. golü yedik. Son bölümde de fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Ben Gaziantep'i tebrik ediyorum. Biz topa sahip olmak istiyoruz ancak hakemlerin oyunu hızlandırması lazım. Rakibimizi tebrik ediyorum. Gazişehir Gaziantep takım oyuncusu Kayyo de geçen hafta kırmızı kart yedi. Bu oyuncu her hafta atılıyor. Bu kural hatası olabilir" diye konuştu.

Abdullah Avcı, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:55 
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