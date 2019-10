Abdullah avcı: alacağımız bir galibiyetle umarım enerji yukarı çıkar

"Ruiz hafta sonuna yetişecek gibi gözüküyor"

Ali DANAŞ/ - Abdullah Avcı, "Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da bu fırsatlardan bir tanesi. Önemli olan sonuca yansıtmak, şu ana kadar yansıtamadık. Alacağımız bir galibiyetle umarım bu enerji yeniden yukarı çıkar" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve siyah beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson, yarın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İlk maçta oyun ve skor olarak beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen Avcı, "UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçı oyun olarak da skor olarak da iyi yapamadık. Bu süreç, olumlu olumsuz duygular, performanslar. Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da bu fırsatlardan bir tanesi. İngiltere Premier Lig takımıyla oynayacağız, geçen sene çıkış yapmış bir takım. Kendi liglerinde bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyorlar. Oyunun içinde değişen sistemlerle oynayan bir takım. Maçlarda ortalama 58 direkt oyun oynayan, taçları korner gibi atan bir takım. Bunun karşılığında çözüm noktaları var. Umarım yarın bir sonraki maça daha sağlıklı bakmak adına güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

"RUIZ HAFTA SONUNA YETİŞECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Eksiklikler hakkında bilgi veren Abdullah Avcı, "Biraz sonra antrenman var, sağlıklı bilgiler var. Hazırlık maçı oynamadan lig maçı oynamış oyuncularımız var, Burak Yılmaz gibi. Yük binince oynamak başka. Victor Ruiz dünden itibaren çalışıyor, bugünkü çalışmadan sonra karar vereceğiz ama muhtemelen hafta sonunda olacak gibi duruyor. Yaptığımız ölçü veya taktiksel performans değerlendirmeleri, yarından itibaren olacaktır" diye konuştu.

"OYUNCU GRUBUNA İNANIYORUM"

Takımın sistemiyle ilgili konuşan Avcı, "Performansları tabii ki kendimiz de sorguluyoruz. 7 müsabaka, hiç memnun olmadığımız durumlar da var. Benim oynatmaya çalıştığım oyun veya diziliş; 7 maçlık süreçte fark ettiniz mi, son maçı eski sistemle oynadık. Sivas maçının ikinci yarısını eski dizilişle oynadık. Toplam 11 gol yedik. Dünya futbolunda bir sistem üzerinden konuşulmuyor, oyunun içindeki sistemlerden konuşuluyor. Oyuncu grubuna inanıyorum, evet sancılı bir süreç. Esneklik gösterdiğim anlar vardır. Bazen karışık oyunlar vardır, maç kazanırsın. Önemli olan tabii ki bunu sonuca yansıtmak, şu ana kadar yansıtamadık. Alacağımız bir galibiyetle umarım bu enerji yeniden yukarı çıkar" dedi.

"BİZ SAHA İÇİNE ODAKLANMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'taki başkanlık seçimi ile ilgili gelen soruya Avcı, "Kulübün iki tane yönetimsel boyutu vardır. Saha içi ve saha dışı. Antrenman ve müsabaka içi bizim müdahale edebileceğimiz alan. Başkanımız Fikret Orman Beşiktaş'a hizmet vermiştir. Karardan sonra bir kez konuştuk. Ama bizim Beşiktaş ailesine katkı sağlamamız sahanın içinde olacak. Daha pozitif hale getirecek olan futbol takımıdır. Kulübe bu şekilde yardımcı olacağız. Biz bu tarafa odaklanmak ve çalışmak istiyoruz" yanıtını verdi.

"HAVANIN İYİYE GİTTİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ"

Takımdaki oyuncularla sürekli olarak iletişim kurduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "İletişim bu işin en önemli etkenlerinden birisi. Oyuncu grubuyla iletişim önemli. Dün uzun bir toplantı yaptık, bire bir görüşmelerimiz var. Hayat yeni bir fırsat çıkarıyor. İki maç üst üste kazanmak büyük camialarda duyguyu başka yerlere çekebiliyor. Performansları yukarı çekmek için çalışmalar yapıyoruz, dünden itibaren havanın daha iyiye gittiğini gözlemliyoruz, umarım bu yarına yansır" ifadelerini kullandı.

"14 TANE GOL OLMAZ"

Eleştirilerin odak noktasında bulunan Karius ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Abdullah Avcı, şöyle konuştu: "Bireysel oyuncu üzerinden gitmedim, genel oyuncu üzerinden gittim hep. Bireysel hataları sayarsak, Karius'u da, Vida'yı da, Caner'i de sayarsın, Atiba'yı da sayarsın, beni de sayarsın. Çok mu oldu 6 hafta içinde, çok oldu. Hem sahanın içinde hem de sahanın dışında çalışmalar yapıyoruz. Avrupa'da ve ligde benim çalıştığım takımlarda en fazla dikkat ettiğim şey, ben bu ülkede 5 senede 5 tane farklı oyun kurgusu oynatan bir hocayım. Ama hep öncelikte savunma güvenliği vardır, bu dünyada da böyledir. Bu dünyada da böyle. 14 tane gol olmaz. Bunun çalışmalarını parçadan bütüne giderek yapan bir teknik adamım. Kendimi ve takımı hepimiz sorguluyoruz. Sorgulamadan da gelişemeyiz."

ATIBA HUTCHINSON: KIVILCIMI BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR

Beşiktaş'ın takım kaptanlarından Atiba Hutchinson ise takımın gidişatıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Önemli bir maça çıkacağız, UEFA Avrupa Ligi'nde içeride oynayacağımız ilk maç, iyi başlamak istiyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ilk maçta. Bu durumu tersine çevirip geri dönüş yapmak istiyoruz. İyi bir rakibimiz var. Premier Lig'de iyi işler yaptılar, bu sezon lige iyi başlayamadılar. Pozitif futbol oynamak isteyen iki takımın maçı olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle iç sahada oynayacağız, iyi mücadele edip pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Uzun zamandır bu kulüpteyim. İnişli çıkışlı zamanları gördüm, şu anda da zor dönemler geçiriyoruz, bu durumun farkındayız ve mutlu değiliz. Kendi aramızda konuşuyoruz, antrenmanda çok sıkı çalışıyoruz. İnanıyoruz ki pozitif bir sonuçla birlikte işler pozitif bir yöne doğru değişebilir. Buna gerçekten inanıyoruz. Birbirimiz için, taraftarlarımız için bir an evvel kıvılcımı başlatmamız gerekiyor."

