Abdullah Avcı, Armada'yı ziyaret etti
25 dakika önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı öncesi Armada Kartal Yuvasını ziyaret ederek hayranlarına imza dağıttı ve taraftarlardan ürün satışına destek olmalarını istedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı öncesi Armada Kartal Yuvasını ziyaret ederek hayranlarına imza dağıttı ve taraftarlardan ürün satışına destek olmalarını istedi. Siyah beyazlı takımın başkentte muhteşem taraftar topluluğuna sahip olduğunu ifade eden Avcı maçta destek istedi.
Bu arada Kartal Yuvası işletmecisi Burak Sür, başarılı teknik direktöre ve yardımcı antrenör Gökhan Keskin'e kartal yuvasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:12
Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu Serdal Adalı: Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe İrfan Can, Mahmut ve Mert'i istedi