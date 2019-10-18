Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, Armada'yı ziyaret etti
Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Armada'yı ziyaret etti

Abdullah Avcı, Armada'yı ziyaret etti

25 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı öncesi Armada Kartal Yuvasını ziyaret ederek hayranlarına imza dağıttı ve taraftarlardan ürün satışına destek olmalarını istedi.

Abdullah Avcı, Armada'yı ziyaret etti, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı öncesi Armada Kartal Yuvasını ziyaret ederek hayranlarına imza dağıttı ve taraftarlardan ürün satışına destek olmalarını istedi. Siyah beyazlı takımın başkentte muhteşem taraftar topluluğuna sahip olduğunu ifade eden Avcı maçta destek istedi.


Bu arada Kartal Yuvası işletmecisi Burak Sür, başarılı teknik direktöre ve yardımcı antrenör Gökhan Keskin'e kartal yuvasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.


Abdullah Avcı, Ankaragücü, Beşiktaş, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:12 
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