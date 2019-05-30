Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı
1 saat önce
Kulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindiSerhan TÜRK, İstanbul DHAMedipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:50 Kaynak: DHA
Kulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindi
Serhan TÜRK, İstanbul DHA
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başakşehir kulübü yazılı açıklama yaparken, Avcı ise basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı. Aracına binerek giden Abdullah Avcı'yı yöneticilerden Mustafa Eröğüt uğurladı.
Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam
Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak
PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi