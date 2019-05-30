Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp binasından ayrıldı
Son Dakika Spor Haber

Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp binasından ayrıldı

13 dakika önce

Medipol Başakşehir'den ayrıldığı açıklanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı.

Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp binasından ayrıldı, System.String[]
Medipol Başakşehir'den ayrıldığı açıklanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı.

Medipol Başakşehir'den ayrıldığı yazılı açıklama ile duyurulan Abdullah Avcı, kulüp binasından ayrıldı. Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen 55 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı ayrılık görüşmesinin ardından Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı. Avcı'yı turuncu-lacivertli kulübün Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt yolcu etti. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesisleri çıkışında bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

Avcı'nın önümüzdeki günlerde Beşiktaş tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:22 Kaynak: İHA
Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Inter'de Spalletti dönemi bitti Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp binasından ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]