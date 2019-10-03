Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı: Ben bütün sınavları geçtim
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Abdullah Avcı: Ben bütün sınavları geçtim

1 saat önce

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde: Oyuncular oyunda her şeyi denediler.

Abdullah Avcı: Ben bütün sınavları geçtim, System.String[]

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:


Oyuncular oyunda her şeyi denediler. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil. 85 dakika kazanma arzusunu zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz başladığımızdan itibaren. Umarım hafta sonundan itibaren, sakat oyuncularımızın da dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Bu şanssızlıkları kırıp, sonuç almak istiyoruz. Tribünlerin tepkisi... Antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak, tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar 2'şer defa beni istediler ve ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben bütün sınavları geçtim. Ben Beşiktaş takımını istedim, seçeneklerim başka da olabilirdi. Oyuncu grubuna, kendime güvenerek bunu istedim. Performansım sorgulanabilir ama 5 haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanamaz Şanssızlıkların bu hafta itibarıyla son bulacağını düşünüyorum ama hep de şanssızlık demeyeceğiz. Durumu sorgulayacağız, her şeyi sorgulayacağız. Bir çıkış yolu bulacağız. Ljajic'in performansından ben de memnun değilim ama hayal ettiren, ayağına baktığın bir oyuncudan bahsediyoruz. Önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı kart, 3'ü itirazdan... Bunun eleştirisini yüzüne de yaptım. Ben Beşiktaş kulübüyle 3 sene mukavele yaptım. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Her şeyden haberimiz vardır. Biliriz, işimizi yapmaya çalışırız. Biz yolumuza çalışarak, odaklanarak devam edeceğiz

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:06 
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