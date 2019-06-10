Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi, sonuna kadar gidebilmektir"
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Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi, sonuna kadar gidebilmektir"

6 saat önce

- Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Abdullah Avcı: Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi, sonuna kadar gidebilmektir
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:31 Kaynak: AA
Beşiktaş, Abdullah Avcı, Güncel
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