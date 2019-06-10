Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi, sonuna kadar gidebilmektir"
6 saat önce
- Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:31 Kaynak: AA
- Abdullah Avcı
'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş
teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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