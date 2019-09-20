Abdullah Avcı: "Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür diledi.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kötü oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Oyunun öncesinde topa sahip olma açısından senaryonun böyle olacağını biliyorduk. Bireysel hata sonrası gelen golün ardından oyunun kontrolünü elimize aldık. Skor lehimize olsaydı da aynı şeyi söyleyecektik. Hücumdayken savunma güvenliğini alamazsan bunun bedeli böyle oluyor. Kötü bir görüntü var. Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz. İçimizde çalışarak çözümler bulacağız. Yarın bunun üzerine daha sağlıklı çalışacağız" diye konuştu.



"Kötü performansın birlikte az oynamayla alakası yok"



Slovan Bratislava maçındaki kötü performansın takımın birlikte çok az maça çıkmasıyla alakalı olmadığını vurgulayan Avcı, "Geçen haftaki maçtan üç farklı oyuncu sahadaydı, geçen seneye göre ise sahada 7 yeni transfer vardı. Bazen sakatlık bazen performans ve bazen de tercih olarak oyuncuları değişik şekilde kullandık. Bu kadar geçiş hücumu yemek, bir arada oynayıp oynamama ile alakalı değil. Konsantrasyon, oyun gerekliliği ile alakalı" şeklinde konuştu.



"Parçaların birbirini tamamlaması var"



Beşiktaş'ın topa sahip olduğu bir oyun oynaması gerektiğini vurgulayan başarılı teknik adam, "Topu ayağından basit kaybetmenin, vücut açısının doğru olmamasının sistemle alakalı olmadığını düşünüyorum. Kazansak da aynı şeyi söyleyecektim. Eski oyun ya da başka oyun yapısı da olsa basit top kaybediyorsan, bunun sistemle alakası olamaz, zihinsel olarak bir durum söz konusu olabilir. Beşiktaş büyük ve refleksleri olan bir camia, oyuna hükmetmesi gereken bir takım. Buna sadece fiziksel ve taktiksel olarak bakamazsın. Parçaların birbirini tamamlaması var. Bunların hepsine bakacağız" açıklamasında bulundu.



"Beşiktaş ikinci bölgeye çekilip, geçiş yapayım diyecek bir takım değil"



Yapılan hataların sistemle ile ilgili olmadığını ifade eden Avcı, "Bir disiplin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çalışmalardan ve aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Hangi sistemde oynarsan oyna, bu yapılan hatalar odaklanma ya da bir an evvel sonuç alma ile alakalı olabilir. Beşiktaş ikinci bölgeye çekilip, geçiş yapayım diyecek bir takım değil. Bireysel performanslar da çok önemli. En çok dikkat ettiğim hücum oynarken savunma güvenliğidir. Rakibin arkaya yaptığı koşular bizim için çok sağlıklı değildi" dedi.



Sloven tarafı sonuçtan mutlu



Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak ise, maçın kendileri adına çok güzel sonuçlandığını söyledi. Bundan sonraki her maça ayrı ayrı hazırlanacaklarını belirten Kozak, bu galibiyetin diğer maçlara olan yaklaşımlarını değiştirmeyeceğini ifade etti.



Taraftarsız oynanan maça çocukların gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Jan Kozak, futbolda bu tür olayların olmasının olumlu karşıladığını aktardı. - BRATİSLAVA