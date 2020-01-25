Abdullah Avcı, Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı

Beşiktaş'la yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı futbolcularla vedalaştı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, bu sezon başında takımda göreve getirilen, ligde 19. hafta maçları öncesi yönetim kurulunun aldığı kararla görevi sona eren Abdullah Avcı'nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcularla vedalaştığı bildirildi.