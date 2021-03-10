Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan ve altyapı antrenörleri ile bir araya gelen teknik direktör Abdullah Avcı, kısa süreli sohbetin ardından Hamit Cihan'ın sunumunu takip etti.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de altyapılardan gelen bir teknik direktör olduğunu ve bir ayağının her zaman altyapıda olacağını belirterek, "Burası bir kaynak ve geçmişten bugüne Trabzonspor altyapısında çok iyi işler yapıldı. Daha iyiyi nasıl yapabiliriz noktasında sürekli fikir alışverişi ve katkı yapacağız." ifadelerini kullandı.