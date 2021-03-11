Abdullah Avcı: "Bir ayağım her zaman altıyapıda olacak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, altyapılardan gelen bir teknik adam olduğunu belirterek, bir ayağının her zaman altyapıda olacağını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan ve altyapı antrenörleri ile bir araya gelen Abdullah Avcı, kısa süreli sohbetin ardından Hamit Cihan'ın sunumunu takip etti.

Kendisinin de altyapılardan gelen bir teknik direktör olduğunu ve bir ayağının her zaman altyapıda olacağını belirten Avcı, "Burası bir kaynak ve geçmişten bugüne Trabzonspor altyapısında çok iyi işler yapıldı. Daha iyiyi nasıl yapabiliriz noktasında sürekli fikir alışverişi ve katkı yapacağız" dedi. - TRABZON