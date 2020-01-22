Abdullah Avcı: Bizim için üzüntü verici bir akşam

"Hedeflerden birisi bu kupaydı"

"Belki yönetim, belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz"

"Yakın tarih bunu daha net gösterecektir"

"Oğuzhan'ın performansından memnun değilim"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmeleri ile ilgili olarak, "Bunun değerlendirmesini herkes şapkasını önüne koyup yapmalı. Bizim için üzüntü verici bir akşam. Rakibi de tebrik ediyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği BB Erzurumspor karşısında aynı skorla 3mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERDEN BİRİSİ BU KUPAYDI"

Kendileri adına üzüntü verici bir skor aldıklarını söyleyen Avcı, "Maçın çok değerlendirmesi var mı bilmiyorum. Bizim ayağımıza top değmeden gol yemek, sonra 60 dakika uğraşıp öne geçmek ve ardından 4 dakikada bir alt lig takımından 2 gol yemek üzüntü verici. Hedeflerden birisi bu kupaydı. Beşiktaş bu kupayı en çok kazanan takımlardan birisi. İkinci yarı başladığından itibaren hem skorlar hem oyun sıkıntılı gidiyor. Takım adına da, oyuncu grubu da biz de bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Taraftar protestosunda haklı. Buraya gelince iyi şeyler görmek ister, sahanın içinde aksiyon ister. Bunun değerlendirmesini herkes şapkasını önüne koyup yapmalı. Bizim için üzüntü verici bir akşam. Rakibi de tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"BELKİ YÖNETİM, BELKİ BİZ TOPLANTI YAPMAK İSTEYECEĞİZ"

2-1 öne geçtikten sonra 4 dakikada yedikleri 2 gole dikkat çeken Abdullah Avcı, "Küçümseme anlamında söylemiyorum, bir alt lig takımı karşısında iç sahada gol yiyorsun ve sonra öne geçiyorsun. Ancak 4 dakikada geriye düşüyorsun. Öne geçince Atiba'yı oyuna alıp güvenlik önlemi alacağımı mı düşüneceğim? Zaten oyuncuyu çağırana kadar golü yedik. Bugün maç bitti ama henüz durum sıcak. Belki yönetim belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz. Buradan tesislere gideceğim. Duruma bakacağız. Beşiktaş geçen sene cezadan dolayı Türkiye Kupası'nda yoktu. Ligin son 6 haftasında da 11 puan zirvenin gerisindeydi. Tabii ki karşılaştırmak doğru değil. 18 müsabaka sonunda 10 puan fark var. Şu anda ne söylesem geçerliliği olmayacak. İyi gitmeyen bir durum var" ifadelerini kullandı.

"YAKIN TARİH BUNU DAHA NET GÖSTERECEKTİR"

Basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Transfer olmaması durumunda bu kadrodan bir şey çıkar mı" sorusuna ise Abdullah Avcı şu cevabı verdi: "İlk yarı itibarıyla aynı duyguları yaşadık. Başlangıçların kötü, sonrasının ivme kazandığı bir dönemdi ama kazanırken de ben tatmin olmadığımı söylemiştim. 6 maç kazandığımızda ligin 2'ncisi olmuştuk ama uzun vadede, önümüzdeki senelerle ilgili süreklilikte bir şey olur mu dersek, pek olacağını düşünmüyorum. Bu sene ile ilgili konuşursak, yakın tarih bunu daha net gösterecektir" açıklamasında bulundu.

"OĞUZHAN'IN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Oğuzhan Özyakup tercihi ile ilgili de konuşan Avcı, "Atiba 3 gün önce maça çıktı ve dinlenmesi gerekiyordu. Bu nedenle Oğuzhan oynadı. Oğuzhan kazanmak istediğimiz bir oyuncu ancak performansından memnun değilim. Bu süreç de böyle devam ediyor" dedi.

Öte yandan Abdullah Avcı, Erzurumspor'un attığı 3'üncü golün ardından Caner ile Elneny arasında yaşanan gerginlikle ilgili ise "Elneny ne yaşadı bilmiyorum. Bir futbol takımında teknik taktik tabii ki önemlidir fakat bunları daha iyi hale getiren grup enerjisidir. Herkes birbirini elinden tutup sahayı veya hayatı paylaşırsa yukarı doğru çıkarsın. Bizim de dikkatimizi çeken şeyler var" şeklinde konuştu.

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Abdullah Avcı'nın açıklamaları