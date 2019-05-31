Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde
51 dakika önce
M. Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fikret Orman ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:42 Kaynak: İHA
M. Başakşehir
'den ayrılarak Beşiktaş
ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı
, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde Fikret Orman
ile bir araya geldi.
Beşiktaş ile prensipte anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fikret Orman ile bir araya geldi. Avcı'nın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile son bir görüşme gerçekleştirdikten sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Başakşehir ile ligi ikinci sırada tamamlayan Avcı, dün Göksel Gümüşdağ
ile bir araya gelmiş ve ardından yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı önümüzdeki saatlerde resmi olarak duyurması bekleniyor. - İSTANBUL
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