SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı - Son Dakika
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SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı

27.04.2022 17:19

Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdıSelay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğun 1 puan gerisindeki Trabzonspor, şampiyonluk heyecanının da yaşanacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi son idmanı taraftara açtı.

Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğun 1 puan gerisindeki Trabzonspor, şampiyonluk heyecanının da yaşanacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi son idmanı taraftara açtı. Taraftara videolu mesajla seslenen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de orada görmek istiyor ve bekliyorum' dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmeye gün sayan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde yapacağı son idmanda taraftarlarla buluşacak. Covid-19 pandemisi tedbirleri nedeniyle idmanları basına ve taraftara kapatan bordo mavili kulüp, salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla beraber 2 yıl aranın ardından taraftarına idmanlarını açıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla bordo mavi renklere gönül verenleri 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda yapılacak antrenmana davet etti.

'SAVUNMAYI, HÜCUMU BERABER YAPTIK'

Taraflarla idmanda ilk kez buluşmaya hazırlanan Avcı, 'Sevgili taraftarlarımız, sene başından itibaren tribünlerde, dışarıda bana, ekibe ve takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme ve beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize karşılık Cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de orada görmek istiyor ve bekliyorum' sözleriyle seslendi.

SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı
SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı
SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı
SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı
SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı

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Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti! Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti! Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı - Son Dakika
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