Abdullah Avcı Braga deplasmanında yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hastalığı sebebiyle bu akşam deplasmanda oynanacak Braga maçında kulübede olamayacak.

Siyah-beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında bu akşam Braga'ya konuk olacak. Ağır gribal enfeksiyon geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı, dün Portekiz'e hareket eden kafilede yer alamamıştı. Son alınan bilgiye göre, hastalığı atlatamayan Avcı bu akşam yedek kulübesinde yer alamayacak. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirilmiştir.

Yenilenen tetkiklerin sonucuna göre Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak kendisine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.

Bu nedenle UEFA kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır.

Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

(İHA)