Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



OYUNDAN KOPMA, DAĞILMA OLMAMALIYDI



Mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Grubu iyi bitirmek istiyorduk. İlk yarı dengeli oyun oldu. İkinci yarı 55'e kadar fazla özgüven geldi. 55-65 arası gol yedik ama oyundan kopma, dağılma olmamalıydı." dedi.



MEVCUT OYUNU GRUBU BU



Abdullah Avcı sözlerini "Elimizdeki mevcut oyuncu grubu bu. Süper Lig'de iyi gidiyoruz. Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu. Ligde maç sonra kupa sonra bir derbi ve ardından yine lig maçı oynayacağız. Bunlardan sonra bir değerlendirme yapacağız." ifadeleriyle tamamladı.