Abdullah Avcı: "Çatışma değil, çözüm odaklı yaklaşan bir teknik adamım"
7 saat önce
- Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:06 Kaynak: AA
- Abdullah Avcı
'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş
teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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