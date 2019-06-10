Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı: "Çatışma değil, çözüm odaklı yaklaşan bir teknik adamım"
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Abdullah Avcı: "Çatışma değil, çözüm odaklı yaklaşan bir teknik adamım"

7 saat önce

- Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdullah Avcı:
- Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:06 Kaynak: AA
Abdullah Avcı, Güncel
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