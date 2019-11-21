Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı'dan 1.5 saatlik antrenman!
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Abdullah Avcı'dan 1.5 saatlik antrenman!

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Abdullah Avcı'dan 1.5 saatlik antrenman!, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve üç grup halinde ayak tenisi oyunları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.

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Abdullah Avcı, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:31 
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