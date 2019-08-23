Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Çok iyi değiliz..."
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Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Çok iyi değiliz..."

6 dakika önce

Göztepe'yi farklı mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "İlk defa Dolmabahçe'de ev sahibi olarak çıktım ve 12 kişi oynadık.

Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu!

Göztepe'yi farklı mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "İlk defa Dolmabahçe'de ev sahibi olarak çıktım ve 12 kişi oynadık. Haftaya cumartesi akşamı bu güzel desteklerini yine bekliyoruz. Yeni bir dizayn yapıyoruz ve onlara ihtiyacımız var. Çok iyi değiliz, bugün taraftar bizi itti. Oyunun bazı bölümlerinde memnunum. Geçen haftadan sonra bu skor mutlu etti. Haftaya da bu taraftarı görmek istiyoruz. Dorukhan, dün akşam idmanın son dakikasında sakatlandı, haftaya oynar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:52 
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