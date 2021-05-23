Abdullah Avcı'dan kolej havası - Son Dakika

Abdullah Avcı'dan kolej havası

23.05.2021 11:36
Abdullah Avcı'dan kolej havası, System.String[]

Bu sezon Süper Lig'de dibi görmesinin ardından göreve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Trabzonspor'da önümüzdeki sezon kolaj havası esecek.

Bu sezon Süper Lig'de dibi görmesinin ardından göreve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Trabzonspor'da önümüzdeki sezon kolaj havası esecek.

Sezona kabus gibi bir başlangıç yapmasının ardından göreve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte önemli bir çıkışa imza atarak ilk dört takım arasında yer alan Karadeniz ekibi gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedeflerken, Avrupa arenasında da boy gösterecek. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan bordo-mavililer kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor.

Avcı, mimar gibi çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geldiği günden itibaren mimar gibi çalıştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan takımını yarışmacı kimliğe sokan deneyimli teknik adam bazı isimlerle yolları ayırırken, kadroya kattığı yeni isimlerle de takımın çehresini değiştirdi. Yeni sezon öncesi de titiz bir çalışma içerisine giren Avcı, ilk planda oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncuları kadroya katmayı hedeflerken, rekabetçi bir takımla da yeni sezon hazırlıklarına başlamayı planlıyor.

Trabzonspor, Avcı ile birlikte oyun sistemlerine yatırım yapacak

Mali açıdan önemli bir süreçten geçen Trabzonspor, ekonomik olarak dengeyi büyük oranda sağlamış durumda. Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezonun planlarını yapan bordo-mavili kulüp, altyapıyla birlikte A Takım kadrosuna katacağı oyunculara akıllı para harcayarak oyun sistemlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

İletişim ruhu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni sezonda en etkin kullanacağı dil iletişim olacak. Takım kurgusu içinde gelecek sezon özgür bir ortam oluşturmayı planlayan Avcı, oyuncularla sağlıklı bir iletişim ağı kuracak. Antrenman sahasında ve saha dışında kuracağı doğru iletişimle oyuncuların iç dünyasına temas edecek olan deneyimli teknik adam birbirini tamamlayan oyuncu grubu oluşturacak.

Daha sıkı bağlar

Abdullah Avcı, birbirine daha yoğun duygularla bağlı takım oluşturmak için yeni sezon hazırlık kampını önemli bir fırsat olarak değerlendirecek. Takımdaki tecrübeli ve genç isimleri kaynaştırarak yeni yeteneklerin de ön plana çıkması için çalışacak olan deneyimli teknik adam, ekibiyle birlikte uygulayacağı antrenman programlarıyla süreci destekleyecek.

Yönetimin etkisi

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'da kolej takımı havası oluşturma hedefinde en büyük destekçisi yönetim kurulu. Önceki sezonların aksine takımla, kulüp personelinin son zamanlardaki kaynaşması dikkat çekiyor. Avcı'nın kulüpte oluşturduğu aile ortamı da bugünkü tablonun en önemli etkenlerinde biri. Ekonomik sıkıntılara rağmen düzenli yapılan ödemeler hem futbolcu kadrosuna hem de personele rahat bir çalışma ortamı sağlarken, önümüzdeki sezon da bordo-mavili yönetim bu duruşundan taviz vermeyecek. - TRABZON

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan kolej havası - Son Dakika Spor


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