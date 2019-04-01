Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı'dan Otizmlilere Destek

Abdullah Avcı'dan Otizmlilere Destek

1 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübünün gecesine katıldı.

Abdullah Avcı'dan Otizmlilere Destek, System.String[]
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübünün gecesine katıldı.

Baltalimanı Portaxe'da düzenlenen "Seçemedikleri hayata ortak ol" otizm farkındalık gecesine Avcı'nın yanı sıra sanatçılar Altay ve Cengiz Kurtoğlu da katıldı.

Cengiz Kurtoğlu ve Altay'ın şarkılar söylediği gecede Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın formaları açık arttırmayla satılırken, Avcı'ya da plaket verildi.

Organizasyon ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Hafta içinde derneği kulübümüze davet ettik. Onları tesislerimizde ağırladık. Oyuncularımızla, teknik kadromuzla birlikte oldular. Eğitim ve sağlıkla ilgili yapılan bütün organizasyonların içinde olmaya çalışıyorum. Farkındalık oluşturmaya ve destek olmaya çalışıyorum. O gün de bu günlerden bir tanesi. Hayatta en önemli şey sağlık. Çocuklara nasıl destekte bulunabiliriz diye buradayız. Kulübümüzü ziyaret ettiklerinde çok mutlulardı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Biz bütün bu organizasyonların içinde bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:24 Kaynak: AA

Edin Visca, Başakşehir, Abdullah Avcı, Spor
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