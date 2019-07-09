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Abdullah Avcı'dan yoğun mesai

1 saat önce

- Abdullah Avcı'dan yoğun mesai Avcı, antrenman verilerini en ince ayrıntısına kadar inceliyorİSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun mesai içinde.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor
- Abdullah Avcı'dan yoğun mesai
Avcı, antrenman verilerini en ince ayrıntısına kadar inceliyor
İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun mesai içinde. Siyah-beyazlı takımın dün başlayan çalışmalarını kayıt altına aldıran deneyimli teknik adam, antrenman aralarında görüntüleri inceleyerek, çalışma programlarını düzenliyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde dün başlayan antrenmanlar Riva'da devam ediyor. Sezon öncesi futbolculara kondisyon yüklemesi yapılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da ekibinin elde ettiği verilerle ilgili antrenman aralarında detaylı çalışma gerçekleştiriyor. Antrenmanların sahayı yukarıdan gören bir noktadan kayıt altına alınmasını isteyen Avcı, tabletlerdeki verileri de idman sırasında inceleyerek çalışmaları bu doğrultuda düzenliyor. Beşiktaş günde çift antrenman yaparken, iki idman arasında Avcı, çekilen görüntüleri ve ortaya çıkan verileri inceleyerek detaylı analiz yapıyor.
Abdullah Avcı'dan yoğun mesai
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
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