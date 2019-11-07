Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekiz'e gitmedi
Son Dakika Spor Abdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekiz'e gitmedi

Abdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekiz'e gitmedi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan Beşiktaş'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknki direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.

Abdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekiz'e gitmedi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan Beşiktaş'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknki direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak. Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz'e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı'nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle İstanbul'da kalmasına karar verildi. Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.

Beşiktaş, Braga deplasmanına Burak Yılmaz, N'Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül'ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Portekiz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:29 Kaynak: DHA
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