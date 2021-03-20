Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

20.03.2021 22:27
Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, " Dün Galatasaray puan kaybetti, yarın Beşiktaş- Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, " Dün Galatasaray puan kaybetti, yarın Beşiktaş- Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a geleli 130. günü geride bıraktığını belirterek, "15. galibiyetimizi aldık, bir kupa kazandık. Hep gelişimden bahsediyoruz, oyun ve oyuncu açısından. Adım adım mesafe kat ediyoruz." diye konuştu.

Pandemi dönemini yaşayan ve bundan etkilenen takımlardan bir tanesi olduklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Bu süreçte bazen inişler, çıkışlar ve dalgalanmalar olabilecek. Bugün oyuna, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var. Sayısal olarak da üzerimize fazla geldiler. Orada zaman zaman Uğurcan'ın devreye girip kurtardığı, zaman zamanda bizim girip kaçırdığımız, topa sahip olduğumuz, bazen geçişleri kullandığımız durumları yaşadık. "

Avcı, maçın bütününe bakıldığında olumlu ve olumsuz tarafların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Olumsuz tarafları da olacak ki kazanırken gelişmeyi tespit edelim, ona göre nasıl hareket edelim. Dün Galatasaray puan kaybetti, yarında Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz. Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum"

Karaman: "Erken gol yedik"

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Trabzonspor karşısında 4-1 gibi beklemedikleri bir skor aldıklarını belirtti.

Maçın geneline baktıklarında ilk devre rakipten kaptıkları topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettiklerini belirten Karaman, "Ya ilkinde ya 2 ve 3. paslarda topları kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 3-4 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3. yediğimiz golde defans oyuncusu topla dripling yaparken ne olursa olsun bu şekilde topu kaybetmemeli. Bizim, ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar, yediğimiz gollere sebep oldu." diyen Karaman, şunları kaydetti:

"Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 3-4 net pozisyon bulduk. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 3-3, 4-3 belki de 5-3 de olabilirdi, Trabzon lehine. Ama oyunu 3-3'e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2-1'den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız."

Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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