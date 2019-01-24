Abdullah Avcı: "Futbolda Doğru Oynamazsan Rakip Seni Cezalandırır"

- Abdullah Avcı: "Futbolda doğru oynamazsan rakip seni cezalandırır" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Kadro derinliğimiz olmasına rağmen bugün buradan elenerek dönüyoruz" Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Turu geçmeyi hak ettik"HATAY - Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası...

- Abdullah Avcı: "Futbolda doğru oynamazsan rakip seni cezalandırır"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Kadro derinliğimiz olmasına rağmen bugün buradan elenerek dönüyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:

"Turu geçmeyi hak ettik"



HATAY - Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Maçın ardından açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, turu geçmeyi hak ettiklerini belirtirken, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, "Futbolda doğru oynamazsan rakip seni cezalandırır" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının konsantrasyon eksiliği yaşadığını ve oyun planına uyamadığını belirterek, "Öncelikle 7 yıllık aranın ardından Hatay'a geldim. Hatay halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Hatayspor'u bugünkü mücadelesinden ve tur atlamasından dolayı tebrik ediyorum. Geçen hafta İstanbul'da ilk maçta gerekli pozisyonları bulup gerekli skoru elimize alabilirdik. Ama yine de avantajlı bir skorla buraya geldik, 1-0'lık bir galibiyetle. Bazen uzun süre çalıştığın planları uygulayamazsın. Fiziki durum ve şartlara göre özellikle bir oyun planı yaparsın. Bugün de biz özellikle fiziki şartlara uygun planı tercih ettik. Ama ne oyun planı tercih edersen et oyuna konsantrasyon, odaklanma ve mücadele her zaman bunun içinde olması lazım. Geri düştük, tekrar skoru cebimize aldık, golü bulduk. Onun arkasından oyuna tekrar giremiyorsan, sonuna kadar taşıyamıyorsan burada buna tam tersi odaklanma ve mücadeleyle ilgili son derece hazırlanmış bir rakip vardı. Bizde tam tersi ne oyun ne mücadele ne konsantrasyon ne oyun planına uyan bir takım vardı. O zaman lig farkının olması ya da oyuncu kalitesi farkı olması bir şey ifade etmez. Futbolda doğru oynamazsan rakip seni cezalandırır. Bugün bir tarafta bunu çok isteyen bir tarafta biraz daha uzak kalan, odaklanamayan bir takım vardı. Sahanın içerisinde 18 yaşındaki oyuncu bizim takımımız içerisinde daha iyisi diyebiliyorsak, konsantrasyon ve odaklanmamız ile ilgili sıkıntımız vardı. Rakibi de galibiyetlerinden ötürü tebrik ederim, hem ligde hem kupada onlara başarılar diliyorum. Biz bu dosyayı kapattık bugün itibari ile. İstemediğimiz, kısa tarihimizde iki final oynadığımız hedeflerden bir tanesiydi. Kadro derinliğimiz olmasına rağmen bugün buradan elenerek dönüyoruz" ifadelerine yer verdi

Palut: "Oyuncularım bu turu geçmeyi gerçekten hak ettiler"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularının turu geçmeyi hak edecek futbol oynadıklarını vurgulayarak, "İlk maçtaki 1-0'lık skor Antakya'daki maça umutlarımızı taşımıştı. Oradan alabileceğimiz daha farklı mağlubiyet buradaki maçı prestij mücadelesine çevirecekti ama oyuncularım orada iyi mücadele gösterdiler. Bugüne geldiğimiz zaman maça çok iyi başladık. Takımda yine bazı rotasyonlarımız vardı. Golü de erken bulduk ondan sonra da 1-1'i yakaladı rakip takım. Bu tabi ki 3 gol atmamız gereken bir tabloyu ortaya çıkardı ki oyuncularım bunun da reaksiyonunu göstermeyi başardılar. Bugün maçı daha fazla isteyen, mücadele eden, pas yapan takım bizdik. Oyuncularım bu turu geçmeyi gerçekten hak ettiler. Güzel mücadele ettiler. Başakşehir takımı da tabi ki çok güçlü bir ekip. Burada istedikleri oyunu sergileyemediler. Bu da onları dakika dakika aşağı düşürdü ve maçın sonu da bizim için çok tehlikeli olmadan attığımız dördüncü gol ile beraber sonuçlandı. Bugün tribündeki ortam Hatay şehrinin mutluluğu kupada bizim için son derece önemli. Bu şehir futbol dışı üzüntülerle boğuşan bir şehir. Futbolla ve böyle bir rakibi eleyerek onları sevindirmek bizim adımıza gurur verici" diye konuştu.

"Öncelikli hedefimiz lig"

Öncelikli hedeflerinin lig olduğunu vurgulayan Palut, "Ama tabi ki gerçek hedefimiz olan ligde son derece önemli bir maçımız var. Kupada üst lig takımlarını eleyen alt lig takımlarının daha sonraki maçları ve süreçleri bocalamaya aday. Bunun önüne geçmemiz lazım. Hemen Karabükspor maçına konsantre olmamız lazım" dedi.

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