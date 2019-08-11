Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, genç oyuncuları denedi
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Abdullah Avcı, genç oyuncuları denedi

1 saat önce

Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmada genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Abdullah Avcı, genç oyuncuları denedi, System.String[]
Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmada genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolculardan sadece Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadroya alan Avcı, 9 genç oyuncuya şans tanıdı.
Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde de 9 genç oyuncuya yer verdi.
Taraftar ilgi göstermedi
Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.
Karşılaşmayı, yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. Taraftarlar, Panathinaikos karşısında tezahüratlarıyla siyah-beyazlı ekibe destek oldu.
Orhan Ak protestosu devam etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.
Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.
Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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