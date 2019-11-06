Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, hastalık nedeniyle Portekiz'e gidemedi
Son Dakika Spor Abdullah Avcı, hastalık nedeniyle Portekiz'e gidemedi

Abdullah Avcı, hastalık nedeniyle Portekiz'e gidemedi

8 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga kafilesinde takımını yalnız bıraktı.

Abdullah Avcı, hastalık nedeniyle Portekiz'e gidemedi, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga kafilesinde takımını yalnız bıraktı.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında yarın Braga ile oynayacağı karşılaşma için Portekiz'e gitti. Siyah-beyazlı kafilede ağır gribal enfeksiyon geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı yer almadı. Avcı'nın tedaviye vereceği cevaba göre tıbbı açıdan uygun olması durumunda yarın Portekiz'e gideceği belirtildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir." - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Portekiz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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