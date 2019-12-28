Abdullah Avcı: İkinci yarıda daha doğru oynayan bir takım olmak arzumuz

"Taraftar seni çok önemli bir şekilde itebiliyor"

"Atiba antrenörlüğü düşünüyor"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İkinci yarıya daha doğru oynayan, daha çabuk oynayan, grup enerjisi biraz daha yukarıda olan, oyuna hükmeden bir takım olmak arzumuz. Bugün kazandık devreyi bu şekilde kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği Hamza hocayla birlikte iyi bir çıkış yaptı. Onlara da başarılar diliyorum" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Ofsayt olan goller var. Sonrasında da rakibin 10 kişi kalması var. Kendini en iyi en konforlu hissettiğin an aslında en tehlikeli andır. Geriye düştük ve rakip 1 kişi daha eksik kaldı. Oyunu doğru oynamazsan 11'e 9 oyun da zordur. Kenar oyuncular bire birde adam eksiltecekler. Yardımcı boş koşular çok önemli. Pozisyonlara girmemize rağmen değerlendiremedik. 1 gol oyunu değiştirecekti ve duran toptan geldi. Devre arası bir değişiklik yaptık ve Oğuzhan buna doğru cevap verdi. Pas ve önde olma kalitesi arttı. Bire birde adam eksiltmek, asist yapmak zaman zaman eksikti. 17 maç 30 puan 6 aylık süreç ve bunun içinde başladığımız nokta, geldiğim büyük bir kulüp. Bunun bir değerlendirmesini çok sağlıklı bir şekilde yapacağız. Bugün itibariyle başladığımız süreçte 17 maçta 30 puan iyi bir puan gibi duruyor, ligin makas aralığına baktığında. Belki de en doğru oyun oynadığımız Malatya maçını kaybettik, bugün 33 olurdu. İkinci yarıya daha doğru oynayan, daha çabuk oynayan grup enerjisi biraz daha yukarıda olan oyuna hükmeden bir takım olmak arzumuz. Bugün kazandık devreyi bu şekilde kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği Hamza hocayla birlikte iyi bir çıkış yaptı. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"TARAFTAR SENİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEKİLDE İTEBİLİYOR"

"Taraftar seni çok önemli bir şekilde itebiliyor" diyen Avcı, "Top bizdeyken olan bölümde o mevcutta Atiba 8'i oynuyor. Sahadaki dağılım 3-2-5 formatına dönüyor. Oyuncu formatında bir değişiklik oldu. Kenarda bire bir adam eksiltme, bek stoper arasında yardımcı koşular yapacak oyuncular çözüyor. Taraftar seni çok önemli bir şekilde itebiliyor. Dalgalı süreçlerin yaşandığı bir 1 maç var. Oyunda bazen dengelerde önemlidir. Ne zaman baskı, ne zaman pas bekleyeceksin. Bunların hepsinin parametrelerini cebimize koyduk. Bütününe baktığımda Sivas önemli bir çıkışta, Başakşehir 4 senedir bunun içinde. Bu kadar profesyonel oyuncu ve 16 altyapı oyuncusuyla başladım. Bunlara bakarken biraz öyle bakın. Bugün Beşiktaş'ın 3'te 1'i kiralık oyuncular" açıklamalarında bulundu.

"ATIBA ANTRENÖRLÜĞÜ DÜŞÜNÜYOR"

Maçın yıldızı Atiba hakkında da açıklamalarda bulunun deneyimli çalıştırıcı, "Atiba çok önemli bir profesyonel. Atiba'yı bazen idman verilerine bakmayıp dinlendireceksin. Bunun ölçümlerine kısa bir süre önce bıraktık. Atiba bir tek dün antrenman yapabildi. Şimdi daha iyi toparlanacak. Oyunun içinde oyun aklı olan bir oyuncu. Doğru kişiler mesleki anlamda antrenörlüğü düşünen kişilere yardımcı olması gerekiyor. Atiba antrenörlüğü düşünüyor. Benim bununla ilgili bir projem var kendi antrenörünü yetiştirmekle alakalı. Atiba da bu isimlerden biri olacak" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ FORMASI, OYUNCUSU DEĞERLİDİR"

"Kenar oyuncuların performansı belirliyor maçları" diyen Avcı, şunları söyledi: "Kenar oyuncularının performansından memnun değilim bunu oyunculara da söyledim. Kulübümüz önceliklidir. Kulübün genel yapısını, transfer yapıp yapamayacak mıyız, TFF müsaade ediyor mu soracağız. Bazen iki oyuncu alamazsın ama 1 oyuncu alırsın hem önde hem de kenarda oynar. Bazen elmayı ikiye bölmeye çalışıyoruz. Olmasa da Beşiktaş forması, oyuncusu değerlidir."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferler hakkındaki soruya ise Avcı, "Kağıt üzerinde dağılıma baktığında profil olarak eksiğimiz var. Bazı oyuncuları 2-3 mevkide kullanabiliyorum Atiba'nın yerine Oğuzhan en yakın duruyor. Kulüp bütçesi müsaade ettiği sürece alabiliyorsak oraya bir oyuncu alacağız" dedi.

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Abdullah Avcı'nın açıklamaları