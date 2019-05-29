Abdullah Avcı ile 3 yıl

Şenol Güneş'in ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Abdullah Avcı isminde fikir birliğine varıp tecrübeli teknik adamla da görüşüp anlaşmaya vardı.

Şenol Güneş'in ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Abdullah Avcı isminde fikir birliğine varıp tecrübeli teknik adamla da görüşüp anlaşmaya vardı. Avcı, siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşmaya varacak.



Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı. Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak. Bugüne kadar Okan Buruk, Tayfun Korkut, Lucescu ve Abdullah Avcı isimleri gündeme gelen Beşiktaş'ta son karar olarak Abdullah Avcı isminde karar kılındı. Avcı'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, transfer politikasını da imzaların atılmasının ardından belirleyecek. Bugün Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Okan Buruk'un da, Abdullah Avcı'nın yerine Başakşehir'le anlaştığı iddia ediliyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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