Abdullah Avcı ile İstanbul'da buluşma!

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile görüşecek. Taraflar anlaşma sağlarsa, bordo mavililer Abdullah Avcı ismini yarın (Çarşamba) oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra açıklayacak.

Avcı ile ilk görüşmeyi asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Bodrum'da gerçekleştirmiş ve taraflar prensipte anlaşmaya varmıştı. Bugünkü karar görüşmesine ise başkan Ahmet Ağaoğlu da katılacak. İşte diğer detaylar...

Beşiktaş da tasarruf yapacak

Avcı, geride kalan sezona Beşiktaş ile başlamış ancak 18. haftanın sonunda yönetim tarafından görevinden alınmıştı. 3 yıllık 36 milyon liraya Beşiktaş'a gelen Avcı'nın kontratına göre, iş bulana kadar maaşını Beşiktaş ödüyor.

Haliyle Avcı, Trabzonspor'a imza atarsa siyah beyazlılar da bugün itibarıyla yaklaşık 24 milyon liralık bir tasarruf sağlayacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, yakın zamanda Avcı'nın 30 milyon liralık bir tazminatının bulunduğunu da açıklamıştı.

Bir ihtimal daha var

Diğer Trabzonspor için bir başka ihtimal daha bulunuyor. Trabzonspor'da bir başka kanat da takımı kupa finalinde yönetecek olan yardımcı teknik adam Eddie Newton ile devam edilmesini savunuyor.

48 yaşındaki İngiliz futbol adamı, Şubat ayında bordo mavili kulübe geldi. 10 yıl Chelsea'da görev yapan Newton, Di Matteo, Guss Hiddink ve Frank Lampard gibi isimlerle çalıştı.

Sezona Ünal Karaman ile giren Trabzonspor, daha sonra göreve Hüseyin Çimşir'i getirmişti. Çimşir de şampiyonluğun kaçmasıyla birlikte istifa etmişti.