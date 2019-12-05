Abdullah Avcı ile konuştu! 'Ayrılmak istiyorum'

Beşiktaş'ta Siyah-Beyazlı taraftarların eleştiri oklarının hedefi haline gelen Oğuzhan Özyakup'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Slovan Bratislava maçında tepkilere dayanamayan Oğuzhan'ın, hocası Abdullah Avcı ile görüşerek "Artık ne yapsam fayda etmez. İster istemez tepkiler etkiliyor. Kimse zarar görsün istemem. Teklif gelirse gönderebilirsin hocam" dediği öğrenildi.



Abdullah Avcı ise tecrübeli oyuncuya şöyle yanıt verdi:



"Sen bizim için kıymetlisin. Taraftar eleştirir de sever de. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Ben sana güveniyorum, şans vermeye devam edeceğim asla vazgeçme. Senin buradan ayrılman ile ilgili de asla bir düşüncem yok, olmayacak da. Birlikte yola devam edeceğiz."



