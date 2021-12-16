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Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor - Son Dakika

Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor

16.12.2021 14:32
Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor. Yeni bir yol kazası yaşamak istemeyen deneyimli teknik adam, Nwakaeme'nin yokluğunda yeni hücum formasyonları üzerinde duruyor.

Bu sezon ilk yenilgisini Antalyaspor karşısında alarak namağlup liderlik ünvanını bırakan Trabzonspor, en yakın takipçilerinden Hatayspor'u 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da taraftarı önünde konuk edecek. Bu maç öncesi oyuncularıyla sürekli bir araya gelerek geri dönüşüm toplantıları yapan ve oyuncularının motivasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir yol kazası yaşamamak için işi sıkı tutuyor.

YENİ HÜCUM FORMASYONLARI

Spor Toto Süper Lig'in en skorer oyuncusu Nwakaeme'nin sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor maçı öncesi bu oyuncunun yokluğunda yeni hucüm formasyonları üzerinde duruyor. Bu bölgeyi iyi kullanan Gervinho ve Nwakaeme'nin yokluğunda takımı bu bölgeden hücuma taşıyacak isimlerin başında ise Djaniny geliyor. Avcı'nın bu iki oyuncunun yokluğunda genellikle sağ kanat ve forvet arkası oynayan oyuncuyu kullanmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında risk edilmeyen Abdulkadir Ömür'nde ilk on birdeki yerini alması bekleniyor.

ORTA SAHADA ALTERNATİF ARAYIŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, orta sahada da arayışını sürdürüyor. Berat Özdemir form düşüklüğü ve yerli oyuncu olarak Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Abdulkadir Ömür isimlerini kullanması beklenen deneyimli teknik adamın bu bölgeye Siopis hamlesi yapabilecek. Geçtiğimiz hafta sakatlığının ardından ilk kez Antalyaspor karşısında forma giymesine rağmen eski performansını aratan Bakasetas'da değerlendirmeyi düşünün Avcı, bu oyuncu ile Abdulkadir Ömür arasında değişiklik yapması da formasyonlar arasında yer alıyor. Forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen Yunan oyuncu, sağ kanata Abdulkadir Ömür ise forvet arkasında değerlendirebilecek.

MORAL İÇİN 3 PUAN ÖNEMLİ

Sezonun ilk yenilgisini deplasmanda Antalyaspor karşısında alarak bu sezon ilk kez 3 puan bırakan bordo-mavili takım, taraftarı önünde yeni bir yol kazasına uğramamak için Hatayspor karşısında sahadan mutlak galibiyet almak için mücadele edecek. Lig'in ilk yarısında yakın takipçisi Hatayspor ile arasında bulunan 10 puanlık farkı 13'e çıkarmayı hedefleyen bordo-mavililer alınacak galibiyetin yanı sıra moral bulma adına da müsabakaya büyük bir önem veriyor.

(Gökmen Şahin/ İHA)

Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor - Son Dakika


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