Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek - Son Dakika

Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek

10.11.2020 12:48
Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek, System.String[]

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Trabzonspor'da, takımın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek.

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Trabzonspor'da, takımın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 puan toplayıp 18 puan kaybederek tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 7 haftasında sadece beş puan toplayabilmişti. Trabzonspor, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Ligin lideri karşısında bu sezonki en iyi futbolunu ortaya koyan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde artık gözler tamamen Abdullah Avcı'ya çevrildi.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer 17. sırada yer alıyor. Söz konusu haftalar itibarıyla geçtiğimiz sezonun 9 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girecek olurken, elde ettiği kötü istatistikleri de tersine çevirmek için mücadele edecek.

Avcı, kendisine ve Trabzonspor'un potansiyeline güveniyor

Beşiktaş, sonrası Süper Lig'e yeniden merhaba diyecek olan Abdullah Avcı, 17. sırada yer alan bordo-mavililerin başına geçerek yeniden büyük bir heyecan yaşayacak. Trabzonspor'un var olan potansiyeliyle, teknik becerisini birleştirmeyi hedefleyen deneyimli teknik adam, Trabzonspor'u zirveye taşıyarak kendi kalitesini ispatlamayı hedefliyor.

Takımıyla yarın buluşacak

Abdullah Avcı, teknik ekibinde yer alan isimlerle birlikte yarın Karadeniz temsilcisinde ilk antrenmanına çıkacak. Yarın düzenlemesi planlanan imza töreninin ardından takımla buluşacak olan başarılı teknik adam, oyuncularıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantının ardından antrenman sahasına çıkacak olan Avcı, ilk antrenmanını yapacak. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek - Son Dakika Spor


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