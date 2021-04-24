Abdullah Avcı: "İyi bir takıma karşı galibiyet aldık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını belirterek, "Son 5 haftalık süreçte oyun üstünlüklerimiz vardı, skor da vardı. Çok dramatik 95. dakikalarda yaşadığımız duyguları inişli çıkışlı durumlarından dolayı kolay değildi hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlanmak. Bugün beni galibiyet kadar oyun ve taktik disiplinine sadık kalmaları son derece memnun etmiştir. İyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Bugün geldiğimiz günden itibaren bütün veriler tamamen yukarı çıktı. 63 puanı yakaladık. Zaman zaman yarışın içinde olduğumuz, halen nereye kadar gidebiliriz, daha ne kadar çok maç kazanabiliriz. Bu pragmatik şekilde nasıl gelişiriz. Önümüzdeki sene itibariyle Trabzonspor takımı şampiyonluk yarışı içinde olacaktır, en iyisini yapacaktır. Bugün ve gelecekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Rakibi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna devam edemeyen Edgar'ın durumuna ilişkin ise Avcı, "40. dakikalarda devre biterken kasığında sertlik oldu. Bu arada Hosseini'yi de hazırladık, yerine girdi. Sağlık ekibinden en geç yarın bilgi gelir. Umarım uzun süreli değildir" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor camiası yapısı, ruhu gelenekleriyle büyük camiadır"

Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak ile ilgili gelen soru üzerine Avcı, "Trabzonspor camiası yapısı, ruhu gelenekleriyle büyük camiadır. Çalışan teknik adamlar, bizler, yöneticiler ve oynayan oyuncular için bu camiada bulunmak, yer almak çok büyük fırsattır. Onun için ben özellikle teknik adam olarak hem oyun organizasyonuna hem grup enerjisine son derece dikkat eden birisiyim. Ben forması için 1 dakika bile olsa bütün gücüyle, niyeti ve performansıyla oynayacak oyuncularla çalışmayı tercih ederim" diye cevap verdi. - TRABZON