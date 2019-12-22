Abdullah Avcı: Karışık bir oyun oynadık

"İki taraf için de oyun kalitesinin olmadığı maçı rakip kazandı"

"Bütünde problemli taraflarımız var"

"İyi bir takım olmak, her koşulda birbirine sahip çıkmayı gerektiriyor"

"17 maçlık bir hesap yapmadım"

"Büyük değişimleri bugün hiçbir takım yapamaz"

"Atiba'nın böyle bir rahatsızlığı olsa dile getirir"

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, karışık bir oyun oynadıklarını söyleyerek, "Aslında klasik bir derbi gibi başladı. Toplamda kaotik bir oyunun havada topun dolaştığı, rakibin daha fazla istediği, mücadele ettiği, daha fazla alan daralttığı. Biz buna oyuna nasıl girersin, bazen atak yaparak gol atarak girersin, böyle başladık. Bir penaltı ile geri düştük ve arkasından gol yedik. İkinci yarı domine etmemiz lazımdı öyle başladık. Adem ve Burak'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Büyük takım oyun disiplininden kopmamalı. Oyunda disiplinden kopuldu. Bir tarafın daha istediği daha fazla koştuğu mücadele ettiği maçı kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz. Bir maç kaldı, lig çok dalgalı gidiyor. Cuma akşamı içerideki Gençlerbirliği maçında 30 puanı bulup 7 puanla devreye girip devre arasında genel bir değerlendirmesini yapacağız. Bugün itibarıyla karışık bir oyun oynadık" dedi.

"İKİ TARAF İÇİN DE OYUN KALİTESİNİN OLMADIĞI MAÇI RAKİP KAZANDI"

6-7 tane bireysel oyuncunun derbi peformansının altında olduğunu dile getiren Avcı, "3-4 oyuncu ile oyunu çok dengede götüremezsin. İki taraf için de oyun kalitesinin olmadığı maçı rakip kazandı" diye konuştu.

Maç içinde yaşanan bir pozisyon ile ilgili gelen soruya yanıt veren Avcı, "İzlemedim ama öyle şeyler konuşuluyor, izlemediğim şey hakkında konuşmayayım. Siz gündeme getirin ben görmediğim bir şey ile ilgiili yorum yapmamayım" dedi.

"BÜTÜNDE PROBLEMLİ TARAFLARIMIZ VAR"

Takımdaki pozisyonlara ilişkin yorum yapan Abdullah Avcı, "Bence sadece pozisyon ile ilgili değil, ilk yarı bittiğinde 17 maçın Avrupa kupalarını kupanın ülke futbolunun üzerinden bir paylaşım yapabiliriz. Bugün de geriye koşmayanlar savunmada etkili olmayanlar gibi birçok konu başlığı koyabiliriz. Aslında bütünde problemli taraflarımız var. Mücadele olan oyunda gerekli mücadeleyi yapmadığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR TAKIM OLMAK, HER KOŞULDA BİRBİRİNE SAHİP ÇIKMAYI GEREKTİRİYOR"

Serdar Aziz 'in Domagoj Vida 'ya yaptığı hareket sonrası diğer oyuncuların hakeme fazla itiraz etmediğinin hatırlatılması üzerine Avcı, şunları söyledi: "Takımdaşlık, beraber mücadele etmek, beraber itiraz etmek, beraber savunmayı yapmak önemli. Türkiye 'de bunun algısı farklı. Bu rakibe veya hakeme baskı yapmak olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin en iyi hakeminden bahsediyoruz. Dört göz var, bir de VAR devrede. Vida'ya yapılan penaltıysa, Vida'nın buna itiraz edip, diğer arkadaşlarının destek vermesi gerekiyor. Belki hakem VAR'a gidecek. İyi bir takım olmak her koşulda birbirine sahip çıkmayı gerektiriyor. Nasıl maç kazanırken enerjimiz yüksekse, kaybettiğimizde de bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor."

Takımda söylendiği gibi bu tür bir olumsuzluğun olmadığını kaydeden Avcı, "Belki geriye düşmek oyuncuları oyuncuları demoralize etmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

"17 MAÇLIK BİR HESAP YAPMADIM"

17 maçlık bir hesap yapmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Başka bir yerden başka bir yere gelip oyuncu profili, kulüp yapısı içinden bu zamana kadar parça parça gidebildik. Lig çok parçalı bulutlu. Oyuncu değerlendirmelerini yapıp 2'nci yarıya güçlü tarafı daha öne çıkarıp yapamadıklarımızı çalışıp ikinci yarıya girmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"BÜYÜK DEĞİŞİMLERİ BUGÜN HİÇBİR TAKIM YAPAMAZ"

Mevcut durumda büyük değişimleri hiçbir takımın yapamayacağını kaydeden Avcı, "Büyük değişimleri bugün hiçbir takım yapamaz. Mevcuttakini daha iyi nasıl yapabiliriz? 6 maç üst üste kazanmış bir takım. Cuma akşamı 30 puanı yapıp devre arasına herkesin birbirine kaybettiği bir lig daha iyi nasıl olacağımıza bakacağız" şeklinde konuştu.

"ATIBA'NIN BÖYLE BİR RAHATSIZLIĞI OLSA DİLE GETİRİR"

"Atiba'nın yaşı diğerlerine göre daha büyük, aldığı para diğerlerinden daha düşük, bir şikayeti oldu mu" sorusuna Avcı, "Atiba işi, ahlakı, sorumluluğu ile örnek bir kişi. Böyle bir rahatsızlığı olsa dile getirir. Antrenman ve sahadaki performansından yaşından antrenman da sonrasında beslenmesi ile örnek alınması gereken bir kişi yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah Avcı'nın açıklamaları